Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года

Певец Игорь Тальков был убит из «Нагана» образца 1895 года. Из револьвера была выпущена пуля 7,62 мм, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Согласно материалам, на исследование экспертов по делу направили три пули, которыми стреляли из этого револьвера. В артиста попала только одна из них.

Лидер рок-группы «Спасательный круг» Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года, ему было 34 года. По версии следствия, за кулисами дворца спорта «Юбилейный» случился конфликт между продюсером Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман хотел застрелить охранника, выхватил у него пистолет, но промахнулся, и пуля попала в Талькова.

В 1992 году Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве, он уехал в Израиль. В апреле 2025 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Он вину не признает. Вчера петербургский суд отклонил апелляцию на приговор.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Убийцу Игоря Талькова достанут и в Израиле».