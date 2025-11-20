Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура проверяет отравление неизвестным газом трех школьников в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту отравления трех учеников неизвестным газом в школе №104 Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, три школьника, находившиеся в здании образовательного учреждения, почувствовали недомогание и с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Прокуратура оценит действия руководства школы по соблюдению образовательного законодательства и норм охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Сотрудники прокуратуры Прикубанского административного округа Краснодара вместе с контролирующими органами выехали в школу для отбора проб воздуха. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

