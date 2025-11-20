Полиция установила личности участников избиения школьницы в Анапе

Сотрудники полиции Анапы установили личности всех участников избиения 13-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские допросили причастных к инциденту. По словам девочек 13 и 14 лет, причиной конфликта стало распространение пострадавшей недостоверных слухов о напавших на нее сверстницах.

Сейчас проведение проверки продолжается. Полицией будет принято процессуальное решение.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Анапы взяли под контроль разбирательство по инциденту с участием подростков, о котором ранее сообщили в социальных сетях. В публикациях говорилось, что группа школьников унижает и избивает девочку-подростка. Пострадавшая девушка вместе с матерью подала заявление в полицию о нанесении побоев.

Алина Зорина