Двое экс-премьеров Японии призвали правительство вернуться к неядерным принципам

Бывшие премьер-министры Японии Фумио Кисида и Ёсихико Нода высказались насчет приверженности страны «трем безъядерным принципам». Их комментарии опубликовало китайское агентство «Синьхуа». Заявления последовали после сообщений местных СМИ о намерении нового правительства пересмотреть запрет на ввоз ядерного оружия.

Фумио Кисида, руководивший страной с октября 2021 года по октябрь 2024 года, в интервью в Хиросиме напомнил, как, вступая в должность премьер-министра, он заявил о приверженности позиции предыдущих администраций касательно трех принципов. Он подчеркнул, что его отношение к этому вопросу никогда не менялось.

Ёсихико Нода (возглавлял страну в 2011—2012 годах) заявил СМИ, что эти принципы лежат в основе национальной политики Японии. «Число граждан, испытывающих беспокойство по поводу (политики.— "Ъ") кабинета Такаити, растет»,— цитирует его агентство. Также господин Нода пообещал продолжать настойчиво убеждать правительство в необходимости соблюдения национального кредо.

Три неядерных принципа государственной политики были провозглашены в парламенте Японии в 1967 году премьер-министром Эйсаку Сато. Они включают отказ от владения ядерным оружием, отказ от его производства, а также запрет на его ввоз в страну. В 2022 году они были подтверждены правительством при принятии Стратегии национальной безопасности. В документе утверждалось, что три неядерных принципа останутся неизменными и в будущем.

Эрнест Филипповский