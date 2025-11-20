«Изменение такой крупной системы потребует серьезных вложений»

Минфин в рамках национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года рассмотрит создание нового единого идентификатора для юрлиц., Как пишут СМИ, планируется, что новый идентификатор сможет заменить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и единый регистрационный номер страхователя (ЕРНС). Окончательное решение может быть принято в 2027 году. Как это отразится на предпринимателях, «Ъ-Кубань» пояснил управляющий партнер Адвокатского бюро Краснодарского края «Романов и Партнеры» Роман Романов.

Роман Романов

Фото: предоставлено автором

«Для регионов, включая Краснодарский край, переход может стать значимым, поскольку затронет практически все этапы взаимодействия компаний с государством — от регистрации до отчетности и получения мер поддержки.

Сегодня предприниматели вынуждены работать с несколькими кодами, которые используются разными ведомствами и состоят в разных реестрах. Информация нередко дублируется, расходится или требует дополнительного подтверждения. Единый идентификатор способен устранить бюрократические противоречия и сделать процесс идентификации бизнеса более логичным. Особенно это важно для малого и среднего предпринимательства — наиболее чувствительного к объемам отчетности. По оценкам специалистов, в России существует около двух тысяч различных форм документов, где требуется указание минимум двух идентификаторов. Замена этого набора на один код может заметно уменьшить количество ошибок, ускорить подготовку отчетов и снизить нагрузку на бухгалтерию.

Для бизнеса Краснодарского края внедрение единого идентификатора может иметь целый ряд преимуществ. Во-первых, упростится регистрация компаний: один код вместо трех сократит количество действий при взаимодействии с налоговой службой, внебюджетными фондами и региональными ведомствами.

Во-вторых, снизится административная нагрузка. Краснодарский край — регион с активным предпринимательством в сфере туризма, сельского хозяйства, строительства и торговли. Многие процессы — получение разрешений, участие в закупках, оформление земли или недвижимости — требуют постоянного обмена данными между разными структурами. Единый реестр позволит сократить время на эти процедуры.

В-третьих, использование единого идентификатора может повысить прозрачность информации при предоставлении субсидий, грантов и льготных программ.

Но вместе с преимуществами единый идентификатор несет и риски. Изменение такой крупной системы потребует серьезных финансовых вложений. Государству необходимо будет модернизировать информационные базы, а бизнесу — адаптировать свои системы учета, обновлять программное обеспечение и обучать сотрудников. Кроме того, снижение числа идентификаторов может повлиять на безопасность данных. При переходе на один идентификатор потребуется усиление цифровой безопасности. Остается открытым и вопрос о том, как будут идентифицироваться филиалы. Для Краснодарского края это особенно актуально. Переходный период может затянуться на несколько лет. В это время старые и новые процедуры будут действовать параллельно, что усложнит работу предпринимателей».