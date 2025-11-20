В NASA рассказали, откуда прилетела приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS прибыла из-за пределов Солнечной системы, заявил на брифинге заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия. По словам ведущего научного сотрудника космического агентства Тома Стэтлера, она могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной.

«Есть косвенные доказательства того, что, учитывая скорость, с которой она вошла в нашу Солнечную систему, она прибыла из каких-то очень старых (звездных.— "Ъ") населений — из звездной системы (образовавшейся.— "Ъ") вокруг очень старой звезды»,— сообщил господин Стэтлер во время брифинга.

Амит Кшатрия обратил внимание на то, что происхождению кометы было посвящено множество споров в социальных сетях и медиа. «Этот объект является кометой. Он выглядит и ведет себя как комета, все данные указывают на то, что это комета»,— заверил он.

О том, что 3I/ATLAS может оказаться космическим кораблем, а не кометой, ранее заявлял профессор естественных наук в Гарвардском университете Абрахам Леб. Ученый утверждал, что небесное тело движется по «необычайно редкой траектории», которая не свойственна для комет, а поэтому является объектом искусственного происхождения. Его коллеги раскритиковали эти заявления.

Старший научный сотрудник СО РАН Сергей Язев тоже отверг утверждение господина Леба. Он сообщил, что объект пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты.