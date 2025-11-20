На Урале задержали 10 пассажирских поездов после пожара железной дороге

На Свердловской железной дороге изменили движение поездов из-за возгорания нескольких вагонов-цистерн, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД). Задерживаются десять составов:

№92 Москва – Северобайкальск

№70 Москва – Чита

№146 Санкт-Петербург – Челябинск

№10 Москва – Владивосток

№14 Санкт-Петербург – Новокузнецк

№78 Москва – Абакан

№72 Санкт-Петербург – Екатеринбург

№9 Владивосток – Москва

№73 Тюмень – Санкт-Петербург

№69 Чита – Москва

Поезда отправили через станции Чусовская и Нижний Тагил. Возвращаться на основной маршрут они будут в Екатеринбурге и Перми соответственно. Работники продолжают восстанавливать движение, сообщили в компании.

Пожар на железной дороге произошел накануне. Загорелись вагоны-цистерны, которые перевозили газовый конденсат. Огонь потушили к вечеру. Никто не пострадал.