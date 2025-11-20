Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Урале задержали 10 пассажирских поездов после пожара железной дороге

На Свердловской железной дороге изменили движение поездов из-за возгорания нескольких вагонов-цистерн, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД). Задерживаются десять составов:

  • №92 Москва – Северобайкальск
  • №70 Москва – Чита
  • №146 Санкт-Петербург – Челябинск
  • №10 Москва – Владивосток
  • №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк
  • №78 Москва – Абакан
  • №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург
  • №9 Владивосток – Москва
  • №73 Тюмень – Санкт-Петербург
  • №69 Чита – Москва

Поезда отправили через станции Чусовская и Нижний Тагил. Возвращаться на основной маршрут они будут в Екатеринбурге и Перми соответственно. Работники продолжают восстанавливать движение, сообщили в компании.

Пожар на железной дороге произошел накануне. Загорелись вагоны-цистерны, которые перевозили газовый конденсат. Огонь потушили к вечеру. Никто не пострадал.

