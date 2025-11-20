На Урале задержали 10 пассажирских поездов после пожара железной дороге
На Свердловской железной дороге изменили движение поездов из-за возгорания нескольких вагонов-цистерн, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД). Задерживаются десять составов:
- №92 Москва – Северобайкальск
- №70 Москва – Чита
- №146 Санкт-Петербург – Челябинск
- №10 Москва – Владивосток
- №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк
- №78 Москва – Абакан
- №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург
- №9 Владивосток – Москва
- №73 Тюмень – Санкт-Петербург
- №69 Чита – Москва
Поезда отправили через станции Чусовская и Нижний Тагил. Возвращаться на основной маршрут они будут в Екатеринбурге и Перми соответственно. Работники продолжают восстанавливать движение, сообщили в компании.
Пожар на железной дороге произошел накануне. Загорелись вагоны-цистерны, которые перевозили газовый конденсат. Огонь потушили к вечеру. Никто не пострадал.