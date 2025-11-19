На Свердловской железной дороге потушили две горящие цистерны

На перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги загорелись два вагона-цистерны с газовым конденсатом, сообщили в пресс-службе СвЖД. Движение на участке приостановили около 17:30 мск. В 22:06 мск губернатор региона Денис Паслер сообщил, что пожар удалось потушить.

Цистерны загорелись в хвостовой части поезда. Из-за возгорания на перегоне задержали четыре пассажирских поезда: из Москвы в Северобайкальск и Читу, из Владивостока в Москву, из Екатеринбурга в Пермь. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

На месте увеличили силы для устранения последствий ЧП. Сейчас на перегоне работает 91 человек и 24 единицы техники. По информации оперативных служб, никто не пострадал. Инфраструктуре и имуществу ничего не угрожает. Пожар не перешел на лесной массив.