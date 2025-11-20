Axios: Турция и Катар участвуют в разработке мирного плана США по Украине

Турция и Катар участвуют в разработке плана США по миру на Украине, сообщает Axios со ссылкой на источники. По информации издания, план включает признание Крыма и Донбасса законной российской территорией американской стороной и «другими странами». В ответ США гарантируют Украине безопасность от «российской агрессии».

«Посредничество Катара и Турции помогло положить конец войне в Газе и может помочь положить конец войне на Украине»,— заявил один из источников.

Как сообщила газета Financial Times, составители плана намерены потребовать от Украины сократить численность своих вооруженных сил вдвое, а также отказаться от военной помощи США и иностранных войск на украинской территории. Кроме того, Киев больше не будет получать западное оружие дальнего радиуса действия. План также предусматривает признание русского языка государственным в стране и предоставление официального статуса Русской православной церкви.

Предложение было передано Киеву на этой неделе специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым в Майами. После этого господин Уиткофф должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но встреча отменилась.