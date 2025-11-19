Axios узнал, почему отменили встречу Уиткоффа и Зеленского в Турции

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом отменилась из-за позиции украинского президента. Он не хотел обсуждать договоренности по конфликту российско-украинскому, согласованные с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания отметил, что Владимир Зеленский ехал в Анкару с собственным планом по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он разработал его совместно с европейскими партнерами. Украинский чиновник сообщил Axios, что господин Зеленский просил обсудить мирное соглашение в более открытом формате, с участием представителей Евросоюза.

Другой американский чиновник рассказал, что одной из причин переноса встречи стал внутриполитический коррупционный скандал на Украине, связанный с окружением господина Зеленского. Собеседник отметил, что президент США Дональд Трамп поддержал решение господина Уиткоффа отменить переговоры.

Сегодня издание Politico сообщило, что США разрабатывают «рамочное соглашение» о прекращении конфликта на Украине, которое может быть согласовано уже на этой неделе. Утверждается, что переговоры ускорились после того, как Россия выразила готовность к сделке. Источники Financial Times сообщили, что план по мирному урегулированию был передан Стивом Уиткоффом на встрече с Рустемом Умеровым. Официальные лица в Киеве заявили FT, что план почти полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и без серьезных изменений неприемлем для Украины.