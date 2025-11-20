Российский рынок дорожной техники сократился на 41%, но темпы падения замедляются

Падение российского рынка дорожно-строительной техники (ДСТ) по итогам девяти месяцев 2025 года замедлилось до 41,3%, в сентябре — до 25,7%, следует из данных «Росспецмаша». Отгрузки за январь–сентябрь снизились до 32,4 млрд руб., однако отраслевые компании не видят признаков стабилизации.

В ассоциации отмечают, что производители ДСТ остаются в «стабильно сложном положении» из-за роста нереализованных запасов и высокой ключевой ставки, которая снижает инвестиционную активность. Основная причина падения спроса, по словам гендиректора НАИК Марии Ярмальчук, — сокращение объемов дорожного строительства: «Текущее финансовое положение организаций отрасли дорожно-мостового строительства не позволяет обеспечивать обновление парка ДСТ».

Дополнительным фактором остается ограниченное производство ряда видов техники в России. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев отмечает, что «высокие ставки заставляют подрядчиков откладывать вопрос приобретения новой техники».

По данным «Росспецмаша», за девять месяцев отгрузки автокранов упали на 50%, погрузчиков — на 42%, бульдозеров — на 57%, катков — на 68%, экскаваторов — на 27%. Рост наблюдается лишь по кранам-манипуляторам (24%) и экскаваторам-погрузчикам (38%).

Подробнее — в материале «Ъ» «По рынку проехали катком».