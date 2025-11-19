Трамп: США хотят продавать Саудовской Аравии самые лучшие виды оружия

Президент Дональд Трамп заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника страны вне НАТО. Он объявил о планах продавать Эр-Рияду передовую военную технику.

«Мы собираемся продавать Саудовской Аравии одни из лучших когда-либо созданных видов военной техники»,— сказал господин Трамп в ходе инвестиционного форума Штатов и Саудовской Аравии. Трансляция форума ведется на канале Daily Express на Youtube.

Президент США отметил, что эта военная техника включает в себя 300 танков американского производства. Он добавил, что администрация Белого дома работает над быстрым утверждением сделки. «Формально это уже одобрено, но нужно пройти официальную процедуру», — сказал господин Трамп.

Вчера Белый дом посетил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Это был его первый визит в США за последние восемь лет. По итогам переговоров Дональд Трамп пообещал принцу поставки истребителей F-35, а тот пообещал инвестировать в экономику США почти $1 трлн.

