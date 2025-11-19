Дональд Трамп не поступился принцем

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во вторник, 18 ноября, впервые за последние восемь лет был радушно принят в Белом доме. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп так и не смог вывести отношения с аравийским союзником на качественно новый уровень. Этому помешал скандал с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи, в причастности к которому подозревали наследного принца. Теперь Дональд Трамп дал понять гостю, что их сотрудничеству ничего не угрожает. По итогам переговоров Эр-Рияду был присвоен статус основного союзника США вне НАТО — и Вашингтон согласился поставить Саудовской Аравии новейшие истребители F-35, которые сегодня на Ближнем Востоке есть только у Израиля. Со своей стороны, Эр-Рияд пообещал инвестировать в экономику США почти $1 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в Белом доме, 18 ноября

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в Белом доме, 18 ноября

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Белый дом принял Мухаммеда бен Сальмана с помпой. Его кортеж, который сопровождала кавалерия, был встречен военным оркестром, а затем в честь прибытия члена королевской семьи прозвучали 19 артиллерийских залпов. После того как саудовский кронпринц и президент США обменялись первым рукопожатием у южного портика Белого дома, в небе пронеслась группа из шести самолетов — трех истребителей F-15 и трех машин более высокого класса F-35, запрос на приобретение которых аравийская монархия направила американской администрации.

Во время приветственной части переговоров в Овальном кабинете Дональд Трамп назвал своего гостя «фантастическим», «блестящим» и «чрезвычайно уважаемым человеком».

Он поблагодарил его за готовность вложить в американскую экономику $600 млрд, которая была закреплена во время визита главы Белого дома в Саудовскую Аравию в мае этого года. Трамп намекнул, что Эр-Рияд мог бы инвестировать и $1 трлн, что позволит создать в США новые рабочие места и производственные возможности. «Мы объявим об увеличении этой суммы с $600 млрд до почти $1 трлн»,— тут же пообещал наследный принц.

Он пояснил, что его страна не стремится купить расположение американского руководства — она действительно нуждается в сотрудничестве с США во многих областях, в том числе в сфере высоких технологий. «Соглашение, которое мы подписываем, охватывает многие области — это сфера технологий и искусственного интеллекта, редких материалов и так далее»,— сообщил бен Сальман. По его словам, серия соглашений «создаст множество инвестиционных возможностей». Важной составляющей этого пакета документов является меморандум о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики, помощи в развитии которой королевство уже долгое время добивается от американского союзника.

Теплую атмосферу приема в Овальном кабинете нарушила корреспондентка канала ABC, которая задала вопрос о произошедшем семь лет назад убийстве Джамаля Хашокджи, ответственность за которое ЦРУ официально возложило на наследного принца.

«Вы упомянули человека, который был крайне противоречивой личностью,— сказал Дональд Трамп об убитом.— Многим людям не нравился этот джентльмен, о котором вы говорите». Он добавил, что Мухаммед бен Сальман ничего не знал о преступлении. «Вам не нужно смущать наших гостей»,— предупредил президент США. Сам же саудовский гость ответил, что ему «очень больно слышать о людях, которые лишаются жизни просто так, без реальной причины или незаконным путем». Эр-Рияд провел все расследования в связи с этим делом, пояснил он.

В ходе встречи Дональд Трамп дал понять, что вполне может одобрить заявку Саудовской Аравии на приобретение истребителей пятого поколения F-35, которая поступила в США в этом году. Он не стал скрывать, что правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не в восторге от будущего контракта. «Они (власти Израиля.— “Ъ”) хотели бы, чтобы вы получили самолеты более низкого уровня,— сказал президент США, обращаясь к гостю.— Не думаю, что это вас очень порадует». Глава Белого дома назвал Израиль «отличным союзником», однако, по его словам, Саудовская Аравия достойна не меньших подарков в военной сфере.

На торжественном ужине, который был дан в Вашингтоне в честь саудовского правителя, Трамп объявил, что Эр-Рияд получит статус основного союзника США вне НАТО, который формально повышает уровень военного взаимодействия между Вашингтоном и государствами, не входящими в Североатлантический альянс. «Мы выводим наше военное сотрудничество на еще большую высоту,— сказал глава Белого дома.— Я говорю вам это впервые, потому что хотел сохранить небольшой секрет».

Эр-Рияд также добился заключения с Вашингтоном стратегического оборонного соглашения.

Детали его содержания неизвестны, однако, как поясняет саудовская пресса, соглашение усиливает интеграцию военных потенциалов двух стран. Вместе с тем саудовский принц не стал обнадеживать США по поводу скорого присоединения королевства к «сделке Авраама» — серии соглашений о нормализации отношений с Израилем. «Мы хотим быть уверены, что у нас есть четкий путь к решению о создании двух государств»,— подчеркнул наследник престола, имея в виду фактическое отсутствие у палестинского народа собственной страны.

Зато бен Сальман попытался оказать США содействие на иранском направлении. Незадолго до поездки в Вашингтон наследный принц получил письмо от президента Ирана Масуда Пезешкиана. О его содержании ничего не известно. Однако в ходе переговоров в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что Тегеран пытается возобновить диалог с Вашингтоном. «Я полностью открыт для этого, и мы с ними разговариваем,— сказал президент США.— Мы начинаем процесс. Но было бы неплохо заключить сделку с Ираном. Мы могли бы сделать это до (12-дневной.— “Ъ”) войны, но не получилось».

Если Саудовской Аравии удастся сыграть роль посредника между Трампом и иранскими властями, это, вероятно, только усилит вес королевства в системе региональных альянсов США.

Нил Кербелов