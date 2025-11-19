Часть Запорожья обесточена после ударов ВСУ по критической инфраструктуре

После атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по критической инфраструктуре часть Запорожской области осталась без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Балицкий.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В октябре Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов украинской армии. На восстановление подачи электроэнергии ушло несколько дней.

Александр Дремлюгин, Симферополь