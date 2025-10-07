Запорожская область обесточена из-за ударов ВСУ по объектам энергетики

Электричество отключили на всей территории Запорожской области из-за ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщили в Минэнерго региона. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

«Просим жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями. Электроснабжение будет восстановлено в максимально короткие сроки»,— отметили в пресс-релизе в Telegram-канале Минэнерго.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение восстановят в течение двух часов. Он отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.