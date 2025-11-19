Белоруссия не получала официальных сообщений от Литвы об открытии границ

Белоруссия не получала от Литвы официальных уведомлений по поводу открытия пограничных пунктов между двумя странами. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович на межведомственном совещании.

«При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле»,— сказал господин Вольфович (цитата по БЕЛТА). Он отметил, что белорусская сторона не закрывала погранпункты на границе с Литвой и изначально была готова к диалогу на государственном уровне.

Речь идет о двух пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. Литва закрыла их 29 октября до конца ноября. Свое решение литовские власти объяснили участившимися запусками метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Сегодня о возможном открытии погранпунктов сообщали литовские СМИ со ссылкой на соответствующее решение правительства.

