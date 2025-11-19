Кассационный суд утвердил взыскание 19 млрд рублей с экс-владельцев «Макфы»

Бывшие владельцы компании «Макфа» проиграли в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции спор о взыскании в пользу государства 19,7 млрд руб. дивидендов. 19 ноября их жалобы оставили без удовлетворения, а решения нижестоящих судов — без изменения. Информация об этом опубликована в карточке гражданского дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение о взыскании дивидендов в кассационной инстанции пытались обжаловать 12 из 13 ответчиков. Среди них экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, члены его семьи и родственники, а также члены семьи бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Как сообщал «Ъ», 23 января этого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев «Макфы» дивидендов и прибыли, полученных в 2002–2024 годах коррупционным путем. Кроме того, суд обратил в доход государства активы ООО «Мишкинский продукт» (Курганская область).

В конце октября суд по заявлению надзорного ведомства изменил способ взыскания по этому иску и обратил в доход государства 63 квартиры экс-владельцев «Макфы».

Крупнейшее производство макарон в России стало собственностью государства в мае 2024 года. Суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у Михаила Юревича и Вадима Белоусова, членов их семей и окружения АО «Макфа» и 26 связанных с ней организаций. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб.

Бывший губернатор Челябинской области находится за пределами России. С 2017 года он является обвиняемым по уголовному делу о получении взяток. В сентябре этого года МВД переобъявило Михаила Юревича в розыск.