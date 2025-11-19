Ограничения на полеты сняли в аэропорту Геленджика

В воздушной гавани Геленджика отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом уведомили в Росавиации.

Над воздушным пространством Геленджика и Краснодара разрешили осуществлять полеты после недавно введенных ограничений. Росавиация объявляла запрет на движение воздушных судов в связи с требованиями безопасности, в настоящее время соответствующий режим снят.

Ранее на территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС поступило жителям разных районов региона.

София Моисеенко