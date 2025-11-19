Генконсульству РФ в Гданьске приказали закрыться к 23 декабря

Последнее действующее генеральное консульство России в Гданьске должно закрыться к 23 декабря, сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. По его словам, к этой дате все сотрудники консульства должны покинуть территорию страны.

Так власти Польши, по словам господина Ордаша, отреагировали на «якобы причастность России к актам саботажа» в стране. Он отметил, что у России остается одна консульская точка в Польше — консульский отдел посольства, из-за чего нагрузка на нее существенно возрастет. «У поляков тоже осталось одно генеральное консульство — в Иркутске. Думаю, что его судьба предрешена»,— сказал господин Ордаш в эфире «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Сегодня о прекращении работы российского консульства заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский. Власти Польши назвали это ответом на диверсию на железной дороге 16 ноября в Мазовецком воеводстве. Тогда на железнодорожной линии в районе станции Гарволин машинист поезда заметил повреждение рельсов. Накануне министр обороны Польши обвинил в диверсии Россию. При этом он отмечал, что непосредственные исполнители пока не найдены.