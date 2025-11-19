США пригрозили ЛУКОЙЛу заморозкой лицензии на продажу зарубежной «дочки»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало разъяснения по лицензии, выданной в отношении российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Лицензия дает компании право частично продолжать деятельность под санкциями, в том числе для продажи активов.

OFAC предупредило, что может в любой момент отозвать действующую до 13 декабря лицензию для продажи Lukoil International GmbH (LIG). Решение будет зависеть от действий головной компании.

«Цель санкций OFAC в отношении России — оказать давление на Москву для прекращения войны», — сказано в релизе. В связи с этим американские власти намерены оценивать каждую потенциальную сделку по продаже LIG: приведет ли она к фактическому разрыву российской компании с зарубежной «дочкой». Также планируется оценивать, будут ли полученные от сделки средства направлены на специальный счет и заблокированы до конца срока действия санкций. Лицензию могут отозвать, в том числе если ЛУКОЙЛ и LIG не будут «вести реальных переговоров для заключения сделки по продаже».

Также сегодня OFAC объявило о введении санкций в отношении нескольких российских физических и юридических лиц.