США пригрозили ЛУКОЙЛу заморозкой лицензии на продажу зарубежной «дочки»
OFAC разъяснило условия лицензии ЛУКОЙЛа для продажи Lukoil International GmbH
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало разъяснения по лицензии, выданной в отношении российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Лицензия дает компании право частично продолжать деятельность под санкциями, в том числе для продажи активов.
OFAC предупредило, что может в любой момент отозвать действующую до 13 декабря лицензию для продажи Lukoil International GmbH (LIG). Решение будет зависеть от действий головной компании.
«Цель санкций OFAC в отношении России — оказать давление на Москву для прекращения войны», — сказано в релизе. В связи с этим американские власти намерены оценивать каждую потенциальную сделку по продаже LIG: приведет ли она к фактическому разрыву российской компании с зарубежной «дочкой». Также планируется оценивать, будут ли полученные от сделки средства направлены на специальный счет и заблокированы до конца срока действия санкций. Лицензию могут отозвать, в том числе если ЛУКОЙЛ и LIG не будут «вести реальных переговоров для заключения сделки по продаже».
Также сегодня OFAC объявило о введении санкций в отношении нескольких российских физических и юридических лиц.