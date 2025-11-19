Минфин США ввел новые санкции против пяти физлиц и семи юрлиц

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновило список граждан особых категорий и заблокированных лиц. Под ограничения попали пять новых физлиц и семь юрлиц по основаниям «вторичных санкций».

В SDN List попали пять физических лиц: Максим Макаров, Юлия Панькова, Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин.

В санкционные списки также были внесены российские ООО «ЦОД КИРИШИ», Media Land Technology и ML.Cloud (в том числе офис в Гонконге), узбекистанская Datavice MCHJ, британская Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO. Компании, зарегистрированные в Узбекистане, Великобритании и Сербии американцы связывают с российской IT-компанией Aeza Group.

22 октября США ввели санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 34 их дочерних структур. Меры предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес.

Анастасия Домбицкая