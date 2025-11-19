Экс-советник Белого дома заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем

США проиграли торговую войну с Китаем, которую президент Дональд Трамп возобновил в феврале. Такое мнение выразил бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете нацбезопасности при Джо Байдене Раш Доши в колонке для The New York Times. По его словам, администрация господина Трампа начала конфликт, «не снизив свою уязвимость» и «недооценив» позицию Пекина.

«Неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком наиболее важных импортных товаров, пока вы не снизите свою уязвимость»,— отмечает господин Доши. Он подчеркивает, что в критических сегментах цепочек поставок, включая редкоземельные металлы и магниты, США оказались зависимы от Китая, который смог ответить на давление Вашингтона собственными мерами.

Трамп ввел пошлины на китайские товары, которые в пиковый момент превысили 140%. По мнению Раша Доши, президент не предпринял шагов для диверсификации экономики, тогда как Китай «семь лет занимался подготовкой именно к этому моменту».

В апреле Китай приостановил экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов, необходимых от автомобилестроения до ракетной промышленности. «Это стало эскалацией, превосходящей все, чем Си угрожал при президенте Джо Байдене»,— пишет господин Доши. По его словам, китайский лидер рассчитал, что Дональд Трамп не выдержит давления, и оказался прав.

В мае Вашингтон резко снизил пошлины и начал деэскалацию. Несмотря на заявление Дональда Трампа и Си Цзиньпина о приостановке конфликта, господин Доши считает, что итог саммита — «недвусмысленная демонстрация: Китай теперь может смотреть на Америку как на равного».

