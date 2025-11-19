Расходам подменили статью

Верховный суд (ВС) РФ пересмотрит спор структуры Минтранса и Ространсмодернизации о возврате в казну 43,2 млн руб. Средства ранее были признаны нецелевыми расходами на охрану объектов строительства Новороссийского транспортного узла. Юристы считают, что приоритет публичных интересов над имущественными правами, который просматривается в рамках этого спора, подрывает равенство участников гражданского оборота и создает «негативный прецедент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ВО ЖДТ) на решения нижестоящих судов, которые удовлетворили иск ФКУ «Ространсмодернизация» о взыскании 43,2 млн руб. Сумма была признана нецелевыми расходами на охрану имущества и элементов незавершенного строительства объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла. Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», весной 2022 года Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства провело проверку расходов бюджета на создание и развитие инфраструктуры морских портов. Контролеры выявили нецелевые траты на оплату охранных услуг с 2018 по 2022 годы на общую сумму 143,3 млн руб. Из них 43,2 млн руб. потратили на охрану объектов Новороссийского транспортного узла.

Надзорный орган установил, что причиной нарушения Бюджетного кодекса стало неправильное применение статей расходов. ФКУ «Ространсмодернизация» использовало статью 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности» вместо статьи 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

В 2024 году Ространсмодернизация подала иск к подразделению Минтранса о возврате 43,2 млн руб. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований, установив вину истца в неправомерном направлении средств на охранные услуги. Суд указал, что организация «не проявила той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее как получателя бюджетных средств».

Однако апелляционная инстанция отменила это решение, отметив, что иск направлен на устранение нарушения принципа эффективного использования бюджетных средств с целью защиты публичных интересов. Кассационная инстанция поддержала выводы апелляции.

В жалобе в Верховный суд ВО ЖДТ указывает на отсутствие в деле доказательств неосновательного обогащения и неэффективного расходования бюджетных средств.

Высшая судебная инстанция сочла доводы заслуживающими внимания и передала дело для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Адвокат Михаил Герголенко считает, что безосновательное установление приоритета публичных интересов над имущественными правами сторон, даже в случаях, когда обе стороны являются государственными предприятиями, при отсутствии серьезных правовых оснований для пересмотра договорных обязательств, потенциально создает негативный прецедент. «Такой подход подрывает принцип равенства участников гражданского оборота и угрожает предсказуемости правоприменительной практики»,— говорит адвокат.

По его словам, суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы истца, поскольку договорные отношения между сторонами были заключены в полном соответствии с действующим законодательством и надлежащим образом исполнены. «Нарушение истцом своих обязанностей по целевому распоряжению бюджетными средствами, не может служить основанием для пересмотра или аннулирования законных гражданско-правовых обязательств.

Риски, связанные с несоблюдением истцом требований бюджетного законодательства, не подлежат переложению на добросовестных контрагентов, поскольку это противоречит принципам автономии воли сторон, добросовестности и равенства участников гражданского оборота.

Верховному суду РФ необходимо будет ответить на вопрос: допустимо ли в целях защиты публичных интересов и интересов бюджета перекладывать имущественные последствия таких нарушений на добросовестных контрагентов третьих лиц, надлежащим образом исполнивших свои обязательства»,— объясняет Михаил Герголенко.

Он уверен, что отступление от фундаментальных принципов гражданского законодательства в целях защиты публичных интересов должно носить «исключительный (экстраординарный) характер».

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров добавляет, что в данном случае Верховный суд будет оценивать правомерность квалификации полученных денежных средств как неосновательного обогащения и правильность применения судами соответствующих статей Гражданского кодекса. «Ключевым вопросом является правовая оценка самих охранных услуг и их соответствия целевому назначению бюджетных ассигнований, выделенных на развитие портовой инфраструктуры. Если суд придет к выводу, что нижестоящие суды неверно истолковали закон или не установили все имеющие значение для дела обстоятельства, решения могут быть отменены с направлением дела на новое рассмотрение»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк