Суд поддержал фермера

Арбитражный апелляционный суд подтвердил право главы КФХ Рустама Камбарова на аренду пяти земельных участков площадью свыше 94 га в Новоселицком районе Ставропольского края без проведения торгов. В 2024 году Земельный фонд края отклонил заявление фермера о передаче ему участков из-за запретов на регистрацию имущества. Однако суды пришли к выводу, что запрет касался только участка в селе Чернолесское и не распространялся на спорные территории.



Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, согласно которому фермер Рустам Камбаров получил право на аренду пяти земельных участков в Ставропольском крае без торгов. Общая площадь спорных территорий составляет более 94 га. Земли расположены в Новоселицком районе.

В марте 2024 года предприниматель подал заявления о передаче ему участков для растениеводства на основании Земельного кодекса РФ. В апреле 2024-го Земельный фонд края отклонил просьбу из-за запретов на регистрацию имущества заявителя согласно данным ЕГРН.

Рустам Камбаров обратился в Арбитражный суд Ставропольского края, который в июне 2025 года удовлетворил требования, признав право истца получить спорные участки в аренду без конкурса. Министерство имущественных отношений, Земельный фонд и прокуратура подали апелляцию, требуя отменить это решение.

Апелляционная инстанция изучила материалы дела и признала законность обжалуемого судебного акта. Все пять участков поставлены на государственный кадастровый учет в 2006 году с категорией земли сельскохозяйственного назначения. Территории расположены в окрестностях сел Долиновка и Китаевское на расстоянии 8-11 км от населенных пунктов.

Суд установил, что спорные земельные участки не обременены правами других лиц, не переданы другим лицам на правах постоянного пользования, безвозмездного пользования или аренды. На участках отсутствуют здания, сооружения или объекты незавершенного строительства.

Истец представил действующие договоры аренды земельных участков государственной собственности общей площадью 28,61 га. С учетом всех обстоятельств общая площадь спорных земельных участков наряду с арендуемыми составит 191,46 га. Это соответствует предельным размерам, предусмотренным законом.

«При этом суд учел, что ограничения, предусмотренные статьей 33 Закона № 36-кз, касаются случаев предоставления земельных участков в собственность гражданину или юридическому лицу, в рассматриваемом же случае разрешается вопрос законности отказа уполномоченного органа о предоставлении земельных участков в аренду»,— пояснил суд.

Доводы министерства, земельного фонда и прокуратуры о законности отказа по причине наличия в ЕГРН записей о запрещении регистрации в отношении имущества Рустама Камбарова были отклонены. Суд установил, что запрет касался только земельного участка в селе Чернолесское, не распространялся на спорные территории и не запрещает фермеру совершение сделок с другим имуществом.

Кроме того, суды указали, что испрашиваемые земельные участки не арестованы, под запретом, обременением не состоят, сведений о наложении запрещения регистрации не имеется. Доказательств, что такие ограничения имелись в период подачи и рассмотрения заявлений главы КФХ, заинтересованными лицами суду не представлено.

Учитывая, что иных заявок о предоставлении земельных участков в аренду без торгов не поступало, а основания для отказа не установлены, суд пришел к выводу о праве заявителя приобрести спорные участки в аренду без проведения торгов.

«Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, дублируют доводы, заявленные в ходе рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции и получившие надлежащую правовую оценку со стороны суда первой инстанции и не содержат фактов, которые влияли ли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Тат Гаспарян