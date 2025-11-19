В Челябинске суд арестовал начальника спецбольницы ГУФСИН

Металлургический районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику специальной туберкулезной больницы №3 ГУФСИН по Челябинской области Евгению Архипову, обвиняемому в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК России). Он будет находиться в следственном изоляторе до 18 января 2026 года, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Евгения Архипова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 18 ноября. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным следствия, от одного из осужденных он получил взятку в виде телевизора, строительного вагончика и стройматериалов общей стоимостью не менее 150 тыс. руб. Взамен начальник обеспечивал послабления в режиме содержания, в том числе разрешал пользоваться мобильным телефоном и другими техсредствами. Кроме того, Евгений Архипов, по данным источника «Ъ-Южный Урал», за взятки помогал осужденным с условно-досрочным освобождением.

15 ноября Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца первого заместителя начальника ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука, руководителя управления собственной безопасности ведомства Олега Мохова и главного бухгалтера ГУФСИН Марину Уфимцеву. Их ранее задержали сотрудники УФСБ по обвинению в получении взяток и превышении полномочий.