Шахматист Андрей Есипенко вышел в полуфинал Кубка мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко пробился в полуфинал Кубка мира по шахматам. В четвертьфинале он на тай-брейке победил американца Сэма Шенкленда со счетом 4:2.

За выход в финал турнира Андрей Есипенко, выступающий в нейтральном статусе, поспорит с китайским шахматистом Вэй И. В другой полуфинальной партии сойдутся узбекские гроссмейстеры Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров.

Кубок мира, призовой фонд которого составляет $2 млн, завершится 27 ноября. Турнир проходит в Индии. В нем принимают участие 206 шахматистов, которые соревнуются в формате нокаут-турнира. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.

Таисия Орлова