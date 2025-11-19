Пострадавшие от застройщиков частных домов вновь выйдут на митинг в Ижевске

В Ижевске пройдет четвертый митинг пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщила один из организаторов собрания Александра Пономарева. Мероприятие согласовано администрацией города. Оно состоится в Сквере молодоженов 24 ноября в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг по делу «Снип строй» в феврале в Ижевске

Фото: предоставлено организаторами митинга Митинг по делу «Снип строй» в феврале в Ижевске

Фото: предоставлено организаторами митинга

«Более 120 семей Удмуртии стали жертвами недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По всей стране число пострадавших составляет примерно 20 тыс. семей»,— говорится в анонсе митинга в сообществе пострадавших «За честное строительство» во «ВКонтакте».

Александра Пономарева добавила, что помимо Удмуртии митинги планируется провести в 22 регионах РФ. «Сотни уголовных дел по всей стране свидетельствуют о том, что банки, подставные подрядчики и мошенники создали схему, в которой обычные семьи оказываются с долгами в среднем по 6 млн руб.»,— подчеркнула она.

Заявитель отметила, что пострадавшие направляли письма в Госдуму, правительство, министерства строительства и финансов, а также в банки, ЦБ и «ДОМ.РФ» с просьбой включить их в реестр Фонда развития территорий (ФРТ, восстанавливает права обманутых дольщиков). Сверх этого они обратились в Народный фронт для контроля исполнения поручений президента. «Но вместо реальных действий, мы получаем лишь отписки»,— добавила Александра Пономарева. Прошлый митинг в Ижевске состоялся 3 сентября.

Напомним, по одному из крупных дел в Удмуртии проходит застройщик «Снип строй». Руководителю компании Владимиру Сивкову предъявлено обвинение в хищении свыше 166 млн руб. у 60 жителей. Сейчас он находится под арестом.

Подробнее об этом «Ъ-Удмуртия» в материале «Застройщику показали новый участок».