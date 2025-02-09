В Ижевске состоялся согласованный митинг дольщиков по делу «Снип строй»

В Ижевске прошел согласованный митинг дольщиков по делу «Снип строй». Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали организаторы демонстрации. В митинге приняли участие около 60 человек. Он состоялся днем 8 февраля в сквере Молодоженов на ул. Петрова.

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Демонстранты обратили внимание на то, что следствие по делу Владимира Сивкова — руководителя «Снип строй», находится под арестом — идет недостаточно быстро. Также они потребовали привлечь финансовые организации к ответственности и, среди прочего, обратились к органам законодательной власти с предложением внести изменения в №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

Напомним, Владимира Сивкова арестовали 30 января. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ст. 187 УК РФ). Число потерпевших по делу превышает 60 жителей, общая сумма хищений — свыше 166 млн руб.

По словам Владимира Сивкова, он намерен продолжить работу над завершением строительства заказанных у него жилых домов. Он добавил, что значительная часть указанных в деле средств была передана субподрядчикам. Через следственные органы их планируют «заставить работать».

Подробнее об этом читайте в материале «Застройщику показали новый участок».