ДНР получит генераторы и топливозаправщики для восстановления энергообъектов

Федеральное агентство по государственным резервам направит в ДНР генераторы и топливозаправщики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Поставки необходимы, чтобы восстановить объекты энергетики в республике после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 ноября.

«Согласовал с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону»,— написал господин Пушилин. В посте он отметил, что после налета дронов ВСУ почти 500 котельных предприятия «Донбасстеплоэнерго» временно не работают. Часть из обесточенных объектов уже удалось восстановить, но некоторые предприятия не работают из-за низкого напряжения.

После атаки ВСУ в ДНР господин Пушилин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ударов были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. По данным властей, без света остались около 65% жителей — примерно полмиллиона человек. Также остановились котельные и станции водоочистки, что привело к перебоям с отоплением и водоснабжением в жилых домах и социальных объектах.