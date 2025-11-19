В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В Росавиации сообщили о временной приостановке полетов в воздушной гавани Геленджика.

В аэропорту Геленджика действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения, как пояснили в Росавиации, требуются для обеспечения безопасности.

Регулярные рейсы по направлению в Геленджик и из него осуществляются с 08:30 до 20:00, согласно действующим рекомендациям без учета внештатных ситуаций.

На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. Соответствующее оповещение поступило жителям регионе 19 ноября.

София Моисеенко