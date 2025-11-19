Ракетную опасность объявили на Кубани

В Краснодарском крае 19 ноября около 16:00 объявили ракетную опасность. Уведомление распространила Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Граждан, находящихся в зданиях, призывают немедленно отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях — подвалах и бомбоубежищах. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее защищенное здание. Пассажирам транспорта рекомендовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина