В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Саркис Айвазян

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

Ранее ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика вводили в ночь на 19 ноября. В это же время над акваторией Черного моря и Краснодарским краем ликвидировали 30 беспилотников.

Алина Зорина