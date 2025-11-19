В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Саркис Айвазян
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.
Ранее ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика вводили в ночь на 19 ноября. В это же время над акваторией Черного моря и Краснодарским краем ликвидировали 30 беспилотников.