На Кубани число нелегальных участников финрынка увеличилось на 52%

Центробанк обнаружил в Краснодарском крае 35 компаний и физических лиц, которые вели деятельность на финансовом рынке без соответствующих разрешений в период с января по сентябрь 2025 года. Это на 52% больше, чем за аналогичные месяцы 2024 года, когда было выявлено 23 нарушителя, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Среди обнаруженных нелегалов — 31 кредитная организация и один оператор инвестиционной платформы. Финансовые пирамиды в регионе за указанный период не зафиксированы.

Впервые в крае выявили трех субъектов, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций от граждан. С августа 2024 года действует запрет для организаций, не находящихся под надзором ЦБ и не регулируемых законодательством, публично привлекать средства населения в качестве капиталовложений.

«Если вам предлагают инвестировать в криптовалюту или проект, не подразумевающий покупку ценных бумаг, или уверяют, что действуют от имени легальной компании, но не могут подтвердить данный факт,— это незаконно и является признаками мошенничества. Перед переводом средств всегда проверяйте компанию в списке легальных участников финрынка. Он опубликован на сайте Банка России»,— пояснила Виктория Олейник, заместитель начальника Южного главного управления Центробанка.

За девять месяцев прошлого года регулятор выявил в регионе 23 нелегала: 22 теневых кредитора и одного незаконного участника рынка ценных бумаг. Увеличение количества нарушителей эксперты ЦБ объясняют расширением арсенала инструментов для поиска и получения сведений о компаниях и лицах, ведущих незаконную деятельность в Краснодарском крае.

Алина Зорина