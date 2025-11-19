В Среднеуральске на месте птицефабрики построят фабрику готовой еды

В Среднеуральске (Свердловская область) на территории производственного кластера, где ранее находилась птицефабрика «Среднеуральская», компания «Сибагро» построит фабрику по производству продуктов питания. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» и Brozex Group. Производство планируется запустить в ближайшие три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Компания стала первым резидентом агрокластера. Генеральный директор Brozex Group Вячеслав Брозовский отметил, что выбор площадки обусловлен выгодными условиями для бизнеса. «Город находится всего в 20 км от столицы Урала, земля передается резидентам в собственность, инженерное обеспечение позволяет приступать к старту строительства сразу после оформления документов»,— рассказал Вячеслав Брозовский.

В агропарке планируют построить логистический комплекс для хранения замороженных продуктов, мясокомбинат и фабрику-кухню, выпускающую готовую еду для торговых сетей.

Напомним, продовольственный кластер создадут на территории птицефабрики «Среднеуральская», которую закрыли в 2021 году. Как ранее заявлял губернатор Свердловской области Денис Паслер, объем инвестиций в проект составит около 50 млрд руб. На территории в 112 га планируется разместить не менее 52 резидентов, процесс заполнения которых займет от 5 до 7 лет.

Ранее мэр Среднеуральска Алексей Стасенок заявил, что создание промышленного кластера принесет экономическую выгоду городу. «Для нас это налоги, экономика и эффективная трудовая занятость, когда среднеуральцы не будут уезжать на работу в Екатеринбург»,— сказал он.

«Сибагро» — агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Основными направлениями деятельности являются свиноводство, переработка и реализация мяса. Объединяет животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в 10 регионах России, в том числе Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах.

Полина Бабинцева