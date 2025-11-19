Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«ФЛГР выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Её вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти»,— говорится в релизе организации.

На Олимпийских играх 1972 года в Саппоро Алевтина Олюнина совместно с Любовью Мухачевой и Галиной Кулаковой завоевала золотую медаль в эстафете 3x5 км и стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 10 км. Также она была двукратной чемпионкой мира.

Таисия Орлова