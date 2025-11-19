Главу Минэнерго Украины Гринчук сняли с поста на фоне коррупционного скандала

Верховная рада Украины большинством голосов приняла отставку министра энергетики Светланы Гринчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента. Она лишилась должности на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

«За ее отставку проголосовали 315 народных депутатов»,— говорится в сообщении агентства. В голосовании не участвовал 21 депутат.

Сегодня в отставку также был отправлен министр юстиции Герман Галущенко. За его отстранение проголосовали 323 народных депутата.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

Как власть в Киеве оказалась под ударом противников и сторонников, читайте в материале «Ъ» «В Раде прорезался "Голос"».

Анастасия Домбицкая