Более 50 пляжей Анапы расчистили и привели в порядок

От «Жемчужины-2» до «Гранд-отеля» в Анапе произвели очистку побережья. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, ссылаясь на руководителя ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Несмотря на то, что в Анапе значительное время не фиксировали новых загрязнений мазутом, работы на побережье продолжаются. По информации оперштаба Кубани, на береговой линии проводится механизированная очистка. На участке, охватившем 51 пляжную территорию, организовали новые защитные валы.

На побережье Анапы проводят первичное просеивание песка при помощи пляжеуборочных машин. На одном из участков выполняются работы по перевороту грунта при помощи плугов с последующим рыхлением. Как сообщил Николай Заливин, при благоприятных погодных условиях техника продвинется в сторону 18-го участка, расположенного в станице Благовещенской.

В очистке пляжей Анапского района задействованы 6 единиц техники. Песок и грунт вывозят сотрудники ГО и ЧС.

София Моисеенко