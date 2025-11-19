Экс-футболист ЦСКА Жо в четвертый раз арестован за неуплату алиментов

Бразильский нападающий Жо в четвертый раз арестован за неуплату алиментов. Об этом сообщает портал Metropoles.

18 ноября футболиста арестовали на пляже в Рио-де-Жанейро. Жо не выплачивал алименты матери одному из своих детей в течение 12 месяцев. В июне этого года он был арестован в Сан-Паулу за неуплату алиментов на другого ребенка, однако был освобожден после частичного выполнения судебного решения.

Жо выступал за московский ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе клуба он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что форвард посетит два домашних матча команды — с махачкалинским «Динамо» (26 ноября) и «Оренбургом» (29 ноября).

Также Жо представлял английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», японский клуб «Нагоя Грампус». В составе сборной Бразилии он провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций (2013) и бронзовым призером Олимпиады (2008). Жо завершил карьеру игрока в 2023 году.

Таисия Орлова