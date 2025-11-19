В Анапе очистили 51 участок побережья от загрязнений

В Анапе завершили механизированную уборку 51 участка побережья от комплекса «Жемчужина-2» до «Гранд-отеля», где также возвели новые защитные валы. В ближайшее время работы начнутся на берегу в станице Благовещенской, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Основные территории пляжей уже очищены. Директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин рассказал, что сейчас работы ведутся на 17-м участке, где проводится первичное просеивание пляжеуборочными машинами «Пума». Параллельно на соседней территории выполняется переворот грунта с использованием двух специализированных плугов с последующим рыхлением.

На участках задействовано шесть единиц техники, вывоз песка осуществляется силами службы по чрезвычайным ситуациям. При благоприятных погодных условиях техника перейдет на обработку 18-го участка и начнет работы на шести территориях в районе станицы Благовещенской.

Алина Зорина