Суд смягчил меру пресечения бывшему ярославскому министру

Суд изменил меру пресечения бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Заседание по вопросу продления меры пресечения состоялось 18 ноября. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в январе ярославский суд арестовал господина Королева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В июне экс-министр был отпущен под домашний арест.

Господин Королев обвиняется в получении взяток от IT-компаний, а также в незаконном обороте наркотиков. Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. Следствие считает, что в этой должности обвиняемый обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в области информационной безопасности и информационных технологий, за что получал взятки. На момент задержания он покинул Ярославль и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Антон Голицын