Ярославского экс-министра перевели на домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву — с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство цифрового развития ЯО Фото: Министерство цифрового развития ЯО

В январе ярославский суд арестовал господина Королева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в областном суде, 19 июня суд отказал в продлении срока под стражей и изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест, под которым он находится до настоящего времени.

Ранее ТАСС сообщал, что следствие добавило обвинение по делу о незаконном обороте наркотиков Александру Королеву.

Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. Следствие считает, что с мая по декабрь 2024 года министр обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в области информационной безопасности и информационных технологий, за что получал взятки. В момент задержания он уже не являлся ярославским министром и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Алла Чижова