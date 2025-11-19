Суд отказался возвращать прокурору дело о хищениях в проекте «Новый городовой»

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Нижегородский райсуд отказался возвращать прокурору уголовное дело о мошенничестве с субсидией на проект «Новый городовой». В хищении 13 млн руб. обвинили экс-руководителя АНО «Центр туризма и организации „Горький“» Глеба Коновалова и директора ЧОП «Боец» Евгения Пономарева. По фабуле дела они завысили цену на охрану городовых и пошив мундиров для них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Адвокаты подсудимых настаивали, что расследование уголовного дела четырежды искусственно продлевали по окончании предельного годового срока следствия, а фигурантов не знакомили с материалами. Гособвинитель отметил, что оснований для возвращения дела прокурору нет.

Подсудимые не признали вину и сообщили, что стоимость услуг охранного агентства была рыночной, а проверки не нашли нарушений в расходовании средств субсидии.

Владимир Зубарев