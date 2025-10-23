Раз пошили на дело

Нижегородский райсуд освободил бывшего руководителя АНО «Центр туризма и организации «Горький»» Глеба Коновалова под домашний арест из следственного изолятора. В заключении он провел год по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему и владельцу ЧОП «Боец» Евгению Пономареву инкриминировали хищение почти 14 млн руб. из субсидии городского бюджета. Деньги, по версии следствия, были похищены при работе нижегородских городовых и пошиве им мундиров по завышенным ценам. Оба обвиняемых не признали вину, защита настаивает, что АНО заключило контракты по рыночной цене и доказательств вывода якобы похищенных денег нет.

Директор АНО «Центр туризма и организации "Горький"» Глеб Коновалов во время заседания суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд перевел под домашний арест бывшего директора АНО «Центр туризма и организации «Горький»» Глеба Коновалова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ вместе с владельцем ЧОП «Боец» Евгением Пономаревым. Следствие полагает, что в 2022–2023 годах они похитили 12 млн руб. из средств субсидии городского бюджета, выделенной на сопровождение охранниками ЧОПа городовых в рамках проекта «Новый городовой». Еще более 1,7 млн руб. Глеб Коновалов якобы незаконно получил от пошива форменной одежды для городовых, которые патрулируют центральные улицы Нижнего Новгорода и проводят экскурсии для туристов.

По фабуле дела, АНО «Горький» по завышенным ценам заключало контракты на пошив мундиров образца начала XX века, а лицензии на охранную деятельность были не у всех сотрудников нанятого организацией ЧОПа.

В 2024 году Глеба Коновалова и Евгения Пономарева арестовали, однако впоследствии руководитель «Бойца» был освобожден под запрет определенных действий.

23 октября защита Глеба Коновалова попросила перевести его под домашний арест на полное обеспечение к супруге и дочерям.

В заключении он провел год, прочитал там 60 книг, дал подробные показания и не планировал никуда бежать, тем более что предварительное расследование уже завершено, уголовное дело поступило в суд. Глеб Коновалов сразу сдал загранпаспорт следователю, полчеркнула его защита. Прокуратура, напротив, просила оставить обвиняемого под стражей, но суд разделил позицию адвокатов. Отбывать домашний арест Глеб Коновалов будет в своем доме в садовом товариществе «Яблоко».

Подсудимые на следствии вину не признали. Они рассказали «Ъ-Приволжье», что не видят состава преступления в своих действиях. По эпизоду с формой для городовых Глеб Коновалов объяснил, что перед запуском проекта он пошил образцы одежды на свои средства. «В офисе у меня эти формы были: мы придумывали несколько вариантов заранее. Подрядчик согласился поставить форму, если я предоставлю ему образцы, и забрал их. Однако документально отношения с поставщиком были оформлены не полностью», — отметил он.

По второму эпизоду с услугами охранников, сопровождающих городовых, он отметил, что у ЧОПа были проблемы с лицензированием сотрудников.

«У нас нарушений не было. А у ЧОПа были проблемы, люди не оформляли документы и лицензию», — рассказал подсудимый. Он считает, что договор на услуги с ЧОП «Боец» был заключен по рыночной цене.

«При этом обязанностей проверять наличие лицензии сотрудников ЧОПа ни у администрации, ни у АНО не было. Самое страшное, что мне говорили, — это "мертвые души", что людей вообще не было. Однако у меня есть все видеозаписи, свидетельствующие о том, что охрана городовых была обеспечена», — заверил экс-директор АНО.

Евгений Пономарев подтвердил, что лицензии охранников были не у всех сотрудников его организации. Многие пришли в ЧОП из секции бокса, которую он тренировал, а также из охранного агентства «Группа-А», которое работало с городовыми до «Бойца». Однако охранная лицензия у самого ЧОПа была. Договоры с заказчиком заключались не в рамках положений закона о госзакупках, но для АНО это допускается, отметил Евгений Пономарев. «Все было официально, я работал в рамках закона. Были, конечно, недочеты, но это не уголовные преступления, максимум они могут тянуть на административное правонарушение. Я не собирался никого обманывать», — заверил руководитель «Бойца».

Он добавил, что движений средств по счетам его охранной организации, которые могли бы свидетельствовать о выводе денег, не обнаружено, а за год расследования в деле сменилось множество следователей.

Суд начнет рассматривать это уголовное дело по существу в ноябре.

Добавим, что бюджет Нижнего Новгорода ежегодно выделял на работу городовых около 60 млн руб. После возбуждения уголовного дела в мэрии решили больше не привлекать частных подрядчиков и стали финансировать проект через муниципальное АНО «Центр международного сотрудничества и туризма».

