Следователь пришел не вовремя

Адвокаты бывшего руководителя АНО «Центр туризма и организации „Горький“» Глеба Коновалова и директора ЧОП «Боец» Евгения Пономарева, обвиненных в хищении 13 млн руб. из средств проекта «Новый городовой», попросили суд вернуть их уголовное дело прокурору. Следователи считают, что подсудимые похитили бюджетные средства, завысив цены на охрану городовых, патрулирующих центр Нижнего Новгорода, и пошив мундиров для них. Адвокаты настаивают, что по истечении предельного годового срока следствия предварительное расследование четырежды искусственно продлевали, а фигурантов не ознакомили с материалами дела. Их доверители не признали вину и отметили, что контракты заключались по рыночным ценам, а проверки мэрии и надзорных органов нарушений не нашли. В прокуратуре не видят оснований для возврата дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура не видит смысла вновь рассматривать дело экс-директора АНО «Горький» Глеба Коновалова (на фото) и его подельника Евгения Пономарева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прокуратура не видит смысла вновь рассматривать дело экс-директора АНО «Горький» Глеба Коновалова (на фото) и его подельника Евгения Пономарева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Защита экс-главы АНО «Центр туризма и организации „Горький“» Глеба Коновалова, а также директора ЧОП «Боец» Евгения Пономарева подала в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода ходатайство о возврате их уголовного дела в прокуратуру. Как писал «Ъ-Приволжье», Коновалова и Пономарева обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением свыше 12 млн руб. субсидии из бюджета Нижнего Новгорода, выделенной на проект «Новый городовой».

Следствие полагает, что подсудимые по завышенным ценам заключили контракты на оказание услуг по охране городовых, патрулирующих центральные улицы города и проводящих экскурсии для нижегородцев и туристов. При этом лицензия на охранную деятельность была не у всех сотрудников частного охранного предприятия, полагает следствие. Также следователи уверены, что фигуранты похитили более 1,7 млн руб. при оказании услуг по пошиву для городовых мундиров образца начала XX века.

Фигуранты вину не признают. Глеб Коновалов, которому инкриминировали два эпизода мошенничества с мундирами и услугами ЧОПа, сообщил, что расходы АНО проверяли контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода, администрация и прокуратура. Нарушений они не нашли.

Подсудимый признал, что у некоторых охранников не было лицензии, но настаивал, что контракты были заключены по рыночной цене.

Евгений Пономарев уточнил, что лицензия на охранные услуги была у самого ЧОПа, сотрудникам платили белые зарплаты, а цена на услуги была дороже офисных охранников: маршрут городовых при силовой поддержке бойцов охранного предприятия составляет до 20 км в день.

«Бывали случаи, когда они вынуждены были помогать городовому. К счастью, до применения физической силы не доходило», — вспоминал он в суде.

По словам Пономарева, за год содержания в СИЗО следствие не предъявило ему ни одного факта нарушения закона.

Его адвокат Демид Медведев напомнил суду, что уголовное дело в отношении доверителя было возбуждено 4 июня 2024 года, а на следующий день директора ЧОПа арестовали. В СИЗО он провел более года: 30 мая 2025 года его выпустили под запрет определенных действий. Обвиняемого и защиту уведомили об окончании следственных действий, но в предельный годовой срок предварительного расследования, истекший 4 июня, не ознакомили с материалами дела. При этом в тот же день уголовное дело поступило руководителю следственного органа, который вернул его следователю для конкретизации и предъявления нового обвинения. Впоследствии это было сделано еще трижды: 4 июля, 4 августа и 4 сентября по тем же основаниям.

Адвокат считает, что следствие искусственно продлевало сроки расследования за пределами отведенного времени: «Это требовалось для других процессуальных действий. То есть для проведения полноценного предварительного следствия».

Таким образом, обвинение, предъявленное Евгению Пономареву 16 октября 2025 года, вышло за рамки законного срока предварительного расследования и все процессуальные действия после 4 июня 2025 года являются незаконными, считает адвокат. Он рассказал, что надзорные органы признали немотивированным четырехкратный перенос сроков расследования, а позиция Конституционного суда гласит, что продлять срок предварительного следствия можно только в качестве исключения, не злоупотребляя правом.

В свою очередь гособвинитель возразил, что оснований для возврата дела нет. По мнению представителя прокуратуры, расследование проведено в соответствии с законодательством, поэтому ходатайство защиты следует отклонить. Суд рассмотрит его на следующей неделе.

Добавим, в конце октября Глеба Коновалова перевели из следственного изолятора под домашний арест: предельный годовой срок содержания его под стражей истек. Обвинительное заключение подсудимым зачитать не успели.

Роман Рыскаль