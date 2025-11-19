Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Роджера Федерера введут в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы (ITHF) в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Для меня огромная честь быть включенным в Зал теннисной славы и встать в один ряд с великими чемпионами. На протяжении всей своей карьеры я чтил историю тенниса и полагался на пример предшественников. Получить такое признание — это огромная заслуга»,— сказал теннисист.

Церемония включения в Зал славы пройдет с 27 по 29 августа 2026 года в американском Ньюпорте. Также в ITHF введут журналистку Мэри Карилло. Она стала первой женщиной, регулярно комментирующей теннисные матчи. Госпожа Карилло освещала многочисленные турниры и 16 Олимпиад.

Роджеру Федеру 44 года. Он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 106 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В составе сборной Швейцарии теннисист стал олимпийским чемпионом в парном разряде (2008), а также серебряным призером Игр-2012 в одиночном разряде. Кроме того, вместе с национальной командой он завоевал Кубок Дэвиса в 2014 году.

Федерер является рекордсменом по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга ATP подряд — 237. В общей сложности он был первой ракеткой мира 310 недель. О завершении карьеры Роджер Федерер объявил в 2022 году.

Таисия Орлова

Фотогалерея

«Иногда легенд достаточно быстро забывают, и это несправедливо»

Предыдущая фотография
Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Фото: Getty Images

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

Фото: AP / Kathy Willens

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

Фото: AP / Claude Paris

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Фото: AP / Lionel Cironneau

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

Фото: AP / Andy Wong

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Фото: AP / Mark J. Terrill

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Reuters

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

Фото: AP / Julie Jacobson

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Фото: Reuters

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Фото: Reuters

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

Фото: Giovanni Auletta / AP

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Следующая фотография
1 / 16

Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Фото: Getty Images

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

Фото: AP / Kathy Willens

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

Фото: AP / Claude Paris

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Фото: AP / Lionel Cironneau

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

Фото: AP / Andy Wong

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Фото: AP / Mark J. Terrill

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Reuters

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

Фото: AP / Julie Jacobson

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Фото: Reuters

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Фото: Reuters

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

Фото: Giovanni Auletta / AP

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Смотреть

Новости компаний Все