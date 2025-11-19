Роджера Федерера введут в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы (ITHF) в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Для меня огромная честь быть включенным в Зал теннисной славы и встать в один ряд с великими чемпионами. На протяжении всей своей карьеры я чтил историю тенниса и полагался на пример предшественников. Получить такое признание — это огромная заслуга»,— сказал теннисист.

Церемония включения в Зал славы пройдет с 27 по 29 августа 2026 года в американском Ньюпорте. Также в ITHF введут журналистку Мэри Карилло. Она стала первой женщиной, регулярно комментирующей теннисные матчи. Госпожа Карилло освещала многочисленные турниры и 16 Олимпиад.

Роджеру Федеру 44 года. Он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 106 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В составе сборной Швейцарии теннисист стал олимпийским чемпионом в парном разряде (2008), а также серебряным призером Игр-2012 в одиночном разряде. Кроме того, вместе с национальной командой он завоевал Кубок Дэвиса в 2014 году.

Федерер является рекордсменом по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга ATP подряд — 237. В общей сложности он был первой ракеткой мира 310 недель. О завершении карьеры Роджер Федерер объявил в 2022 году.

Таисия Орлова