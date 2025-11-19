Глава МАГАТЭ назвал конфликт на Украине главным риском для ядерной безопасности

Военный конфликт на Украине представляет собой наибольший риск для глобальной ядерной безопасности, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на сессии Совета управляющих организации. Он подтвердил, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, но призвал найти долгосрочное решение проблемы охлаждения воды на станции.

Рафаэль Гросси

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Тот факт, что (ядерная.— "Ъ") авария еще не произошла, не означает, что ее не может быть. На самом деле, риск растет по мере эскалации военного конфликта»,— сказал господин Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси считает крайне важным предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС. При этом он отметил, что ЗАЭС — не единственная станция, «пострадавшая от нестабильности электросети». По его словам, военные действия также продолжают оказывать негативное влияние на энергосистему по всей Украине.

Запорожская АЭС находится близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года, АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). 8 ноября к ЗАЭС подключили высоковольтную линию электропередачи «Ферросплавную-1», которая не работала с 7 мая. Для ее ремонта Россия и Украина согласовали локальное прекращение огня. Сегодня на АЭС возобновила работу высоковольтная линия «Днепровская», не работавшая с 14 ноября.