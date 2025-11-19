Часть Симферополя и Бахчисарайского района Крыма обесточена

Десятки улиц Симферополя и ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По информации специалистов госпредприятия, в Симферополе нет света на проспекте Победы, а также на улицах Киевская, Кечкеметская, Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова и Федотова. Также обесточены переулки Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, проезд Скалистый, СОТ «Дружба» и СПК «Дружба». На месте аварии работают аварийные бригады, электроснабжение обещают восстановить в течение трех часов.

Сегодня же днем, по информации «Крымэнерго», из-за аварии на сетях был частично обесточен Бахчисарайский район — населенные пункты Брянское, Каштаны, Шевченково и Дорожное.

Ранее в Крыму из-за непогоды без электроэнергии осталось более 20 тыс. абонентов. Больше всего аварийных отключений фиксировали в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском районах, а также на Южном берегу Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь