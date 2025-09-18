Более 20 тыс. жителей Крыма остались без света

Несколько десятков тысяч крымчан остались без света из-за аварий на сетях, спровоцированных непогодой, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

«В Крыму без электроснабжения находится более 20 тыс. абонентов»,— уточнили на предприятии. По словам специалистов, отключения коснулись населенных пунктов Симферопольского, Джанкойского, Ленинского районов полуострова, а также Ялты. К большинству аварий на сетях привели сильный ветер и дождь. Аварийно-восстановительные бригады работают на местах.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Севастополе из-за сильных дождей затопило единственную дорогу к жилому микрорайону в Казачьей бухте, а в других частях города упали деревья и возникли проблемы с электроснабжением.

По данным синоптиков, на Крымском полуострове действуют три штормовых предупреждения.

Александр Дремлюгин, Симферополь