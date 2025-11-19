Песков: Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве

Речь президента России Владимира Путина на церемонии закладки ледокола «Сталинград» не означает скорое возвращение этого названия Волгограду. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это значит одно: что и президент, и каждый гражданин нашей страны хранят святую память о Сталинградской битве. И мы будем это делать всегда»,— сказал господин Песков.

Вчера Владимир Путин принял участие в видеоконференции, приуроченной к закладке шестого серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге. В ходе своего выступления президент отметил, что ледокол назвали в знак памяти о мужестве защитников города и сражении Второй мировой войны.

В сентябре Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы сообщил, что решение о возвращении Волгограду названия «Сталинград» должны принимать жители города. Ранее участники движения «Ветераны России» обращались к президенту с просьбой переименовать Волгоград в «Сталинград».