Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве

Речь президента России Владимира Путина на церемонии закладки ледокола «Сталинград» не означает скорое возвращение этого названия Волгограду. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это значит одно: что и президент, и каждый гражданин нашей страны хранят святую память о Сталинградской битве. И мы будем это делать всегда»,— сказал господин Песков.

Вчера Владимир Путин принял участие в видеоконференции, приуроченной к закладке шестого серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге. В ходе своего выступления президент отметил, что ледокол назвали в знак памяти о мужестве защитников города и сражении Второй мировой войны.

В сентябре Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы сообщил, что решение о возвращении Волгограду названия «Сталинград» должны принимать жители города. Ранее участники движения «Ветераны России» обращались к президенту с просьбой переименовать Волгоград в «Сталинград».

Фотогалерея

Как проходило сражение

Предыдущая фотография
К середине лета 1942 года немецкие войска сосредоточили на юго-западном направлении большие силы. Германское командование приняло решение произвести перегруппировку, разделив группу армий «Юг» на две группы армий: «A» (должна была достигнуть низовья Дона и прорваться в кавказском направлении) и «Б» (выйти к Волге по обе стороны Сталинграда). Из-за угрозы Сталинграду 12 июля 1942 года директивой Ставки Верховного Главнокомандования был образован Сталинградский фронт

К середине лета 1942 года немецкие войска сосредоточили на юго-западном направлении большие силы. Германское командование приняло решение произвести перегруппировку, разделив группу армий «Юг» на две группы армий: «A» (должна была достигнуть низовья Дона и прорваться в кавказском направлении) и «Б» (выйти к Волге по обе стороны Сталинграда). Из-за угрозы Сталинграду 12 июля 1942 года директивой Ставки Верховного Главнокомандования был образован Сталинградский фронт

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Официальной датой начала Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Именно в этот день передовые части шестой армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Фридриха фон Паулюса вступили в бой с частями 62-й советской армии. Так начался оборонительный этап битвы на Сталинградском направлении. Город для обеих сторон имел стратегическое значение: до начала войны Сталинград являлся одним из крупнейших промышленных центров СССР. Кроме того, через Волгу шло снабжение центра Советского Союза кавказской нефтью и другими грузами

Официальной датой начала Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Именно в этот день передовые части шестой армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Фридриха фон Паулюса вступили в бой с частями 62-й советской армии. Так начался оборонительный этап битвы на Сталинградском направлении. Город для обеих сторон имел стратегическое значение: до начала войны Сталинград являлся одним из крупнейших промышленных центров СССР. Кроме того, через Волгу шло снабжение центра Советского Союза кавказской нефтью и другими грузами

Фото: AP

Маршал Советского Союза Борис Шапошников: «Эта война, какой еще не знало человечество, позже, когда нас на свете не будет, привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов… Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншее за минуту до его гибели, станет важным историческим документом… Сберечь бы все это!»

Маршал Советского Союза Борис Шапошников: «Эта война, какой еще не знало человечество, позже, когда нас на свете не будет, привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов… Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншее за минуту до его гибели, станет важным историческим документом… Сберечь бы все это!»

Фото: Sautter / Bundesarchiv

В течение первых месяцев шли упорные бои на дальних подступах к городу: в большой излучине Дона, а позднее в междуречье Дона и Волги. Германское командование поставило задачу 6–й армии вермахта уже к 25 июля овладеть Сталинградом. Однако немцам это не удалось, в том числе из-за действий генерал-полковника Александра Василевского, под командованием которого 1-я и 4-я танковые армии нанесли по немецким войскам ряд успешных контрударов

В течение первых месяцев шли упорные бои на дальних подступах к городу: в большой излучине Дона, а позднее в междуречье Дона и Волги. Германское командование поставило задачу 6–й армии вермахта уже к 25 июля овладеть Сталинградом. Однако немцам это не удалось, в том числе из-за действий генерал-полковника Александра Василевского, под командованием которого 1-я и 4-я танковые армии нанесли по немецким войскам ряд успешных контрударов

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

28 июля 1942 года с целью остановить наступление немецких войск Иосиф Сталин подписал приказ № 227 «О запрещении отхода с занимаемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению». В течение длительного времени в СССР публиковались только выдержки из приказа, касающиеся обращения к совести и воинскому долгу советских солдат. Положение о создании штрафных батальонов и рот, а также заградительных отрядов умалчивалось

28 июля 1942 года с целью остановить наступление немецких войск Иосиф Сталин подписал приказ № 227 «О запрещении отхода с занимаемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению». В течение длительного времени в СССР публиковались только выдержки из приказа, касающиеся обращения к совести и воинскому долгу советских солдат. Положение о создании штрафных батальонов и рот, а также заградительных отрядов умалчивалось

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Секретарь Ермановского райкома ВКП(б) города Сталинграда К.С. Денисова: «23 августа было воскресенье. У нас было бюро райкома. Только закончили заседание бюро, как была объявлена воздушная тревога. Мы привыкли, объявляли воздушную тревогу много раз. Но это был такой налет, какого никогда еще не было. Объявляют: &quot;Тревога продолжается, тревога продолжается&quot;. Тревога не была снята, так тревога и осталась»

Секретарь Ермановского райкома ВКП(б) города Сталинграда К.С. Денисова: «23 августа было воскресенье. У нас было бюро райкома. Только закончили заседание бюро, как была объявлена воздушная тревога. Мы привыкли, объявляли воздушную тревогу много раз. Но это был такой налет, какого никогда еще не было. Объявляют: "Тревога продолжается, тревога продолжается". Тревога не была снята, так тревога и осталась»

Фото: Klose / Bundesarchiv

Из протокола заседания Сталинградского городского комитета обороны, 1942 год: «Лиц, занимающихся мародерством и грабежами, расстреливать на месте преступления без суда и следствия. Всех злостных нарушителей общественного порядка и безопасности в городе предавать суду военного трибунала»&lt;br>25 августа 1942 года в городе было введено осадное положение и особый порядок. Его нарушение каралось строго, вплоть до расстрела

Из протокола заседания Сталинградского городского комитета обороны, 1942 год: «Лиц, занимающихся мародерством и грабежами, расстреливать на месте преступления без суда и следствия. Всех злостных нарушителей общественного порядка и безопасности в городе предавать суду военного трибунала»
25 августа 1942 года в городе было введено осадное положение и особый порядок. Его нарушение каралось строго, вплоть до расстрела

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «23 августа. Прекрасные новости — наши войска достигли Волги и захватили часть города. У русских всего две возможности: или отступать вдоль Волги, или сдаваться. На самом деле происходит что-то непостижимое. На севере наши войска берут город и доходят до Волги, на юге обреченные дивизии продолжают ожесточенно сопротивляться. Фанатики...»

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «23 августа. Прекрасные новости — наши войска достигли Волги и захватили часть города. У русских всего две возможности: или отступать вдоль Волги, или сдаваться. На самом деле происходит что-то непостижимое. На севере наши войска берут город и доходят до Волги, на юге обреченные дивизии продолжают ожесточенно сопротивляться. Фанатики...»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 1942 года оборонительные бои велись уже в самом городе, а также севернее и южнее Сталинграда. 14 сентября немецкие войска бросили на город семь своих дивизий, около 500 танков и несколько сотен самолетов. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Мамаева кургана и на берегу реки Царицы

В сентябре 1942 года оборонительные бои велись уже в самом городе, а также севернее и южнее Сталинграда. 14 сентября немецкие войска бросили на город семь своих дивизий, около 500 танков и несколько сотен самолетов. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Мамаева кургана и на берегу реки Царицы

Фото: Георгий Липскеров / Фотоархив журнала «Огонёк»

На фото: герой Советского Союза Петр Болото, уничтоживший за один день Сталинградской битвы восемь немецких танков

На фото: герой Советского Союза Петр Болото, уничтоживший за один день Сталинградской битвы восемь немецких танков

Фото: Виктор Темин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника жительницы Сталинграда Серафимы Ворониной: «21 сентября. Понедельник. Пришла Рита со своей девочкой, просятся к нам в щель. Вчера двое военных заходили напиться, мы спросили: &quot;Скоро ли конец?&quot; Ответили, что сами не знают, ни у одного города так долго не стояли, как у Сталинграда. Сегодня 30 дней со дня первой бомбежки. 30 дней, как мы не вылезаем из щели»

Из дневника жительницы Сталинграда Серафимы Ворониной: «21 сентября. Понедельник. Пришла Рита со своей девочкой, просятся к нам в щель. Вчера двое военных заходили напиться, мы спросили: "Скоро ли конец?" Ответили, что сами не знают, ни у одного города так долго не стояли, как у Сталинграда. Сегодня 30 дней со дня первой бомбежки. 30 дней, как мы не вылезаем из щели»

Фото: Аркадий Шайхет / Фотоархив журнала «Огонёк»

Оборонительные бои на улицах города не прекращались вплоть до начала контрнаступления в ноябре 1942 года. В немецкую армию были специально направлены подразделения, обученные ведению боев в городских условиях. У защитников города такого опыта не было, однако они заимствовали его у немцев

Оборонительные бои на улицах города не прекращались вплоть до начала контрнаступления в ноябре 1942 года. В немецкую армию были специально направлены подразделения, обученные ведению боев в городских условиях. У защитников города такого опыта не было, однако они заимствовали его у немцев

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «26 сентября. После того как был взят элеватор, русские продолжили сражаться столь же упорно. Их вообще не видно, они засели в домах и подвалах и палят оттуда во все стороны, они используют разбойничьи приемы. Русские вообще перестали сдаваться. Если нам и удается взять пленного, то только потому, что он смертельно ранен и не может передвигаться. Сталинград — это ад. Те, кого просто ранило, счастливчики, они попадут домой и отпразднуют победу с семьями...»

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «26 сентября. После того как был взят элеватор, русские продолжили сражаться столь же упорно. Их вообще не видно, они засели в домах и подвалах и палят оттуда во все стороны, они используют разбойничьи приемы. Русские вообще перестали сдаваться. Если нам и удается взять пленного, то только потому, что он смертельно ранен и не может передвигаться. Сталинград — это ад. Те, кого просто ранило, счастливчики, они попадут домой и отпразднуют победу с семьями...»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Наиболее ожесточенные бои в городе велись за Мамаев курган, Орловский выступ, паромную переправу, элеватор, «Дом Павлова». В течение сентября 1942 года здание железнодорожного вокзала станции Сталинград переходило из рук в руки пятнадцать раз

Наиболее ожесточенные бои в городе велись за Мамаев курган, Орловский выступ, паромную переправу, элеватор, «Дом Павлова». В течение сентября 1942 года здание железнодорожного вокзала станции Сталинград переходило из рук в руки пятнадцать раз

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Столкнувшись с сильным сопротивлением немецкая авиация в октябре увеличила количество боевых вылетов до 2 тыс. в сутки. Под ее прикрытием немецко-фашистские дивизии вели бои за заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь»

Столкнувшись с сильным сопротивлением немецкая авиация в октябре увеличила количество боевых вылетов до 2 тыс. в сутки. Под ее прикрытием немецко-фашистские дивизии вели бои за заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма политрука Николая Данилова: «25 октября. Здесь я воюю больше месяца, воюем крепко. Уничтожаем ежедневно по сотне гитлеровцев. Будем гнать фашистов от Сталинграда! Выполним приказ — защитим Кавказ!»

Из письма политрука Николая Данилова: «25 октября. Здесь я воюю больше месяца, воюем крепко. Уничтожаем ежедневно по сотне гитлеровцев. Будем гнать фашистов от Сталинграда! Выполним приказ — защитим Кавказ!»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

11 ноября 1942 года войска вермахта попытались в последний раз захватить город. Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады», но дальше наступление захлебнулось. Войска 62&amp;#8209;й армии наносили постоянные контрудары, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября главная группировка немецко&amp;#8209;фашистских войск перешла к обороне

11 ноября 1942 года войска вермахта попытались в последний раз захватить город. Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады», но дальше наступление захлебнулось. Войска 62‑й армии наносили постоянные контрудары, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября главная группировка немецко‑фашистских войск перешла к обороне

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

К началу наступательного этапа Сталинградской битвы советские войска насчитывали 1,11 млн человек, 15 тыс. орудий, более тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов

К началу наступательного этапа Сталинградской битвы советские войска насчитывали 1,11 млн человек, 15 тыс. орудий, более тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Противостоявшие им войска противника имели 1,01 млн человек, 10,2 тыс. орудий, 675 танков и штурмовых орудий, более тысячи боевых самолетов

Противостоявшие им войска противника имели 1,01 млн человек, 10,2 тыс. орудий, 675 танков и штурмовых орудий, более тысячи боевых самолетов

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

19 ноября 1942 года после 80&amp;#8209;минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов перешли в наступление под Сталинградом в рамках операции «Уран». Прорвав оборону 3&amp;#8209;й румынской армии, к 23 ноября советские войска замкнули кольцо окружения гитлеровских войск под Сталинградом. В котле оказались 22 дивизии и 160 отдельных подразделений

19 ноября 1942 года после 80‑минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов перешли в наступление под Сталинградом в рамках операции «Уран». Прорвав оборону 3‑й румынской армии, к 23 ноября советские войска замкнули кольцо окружения гитлеровских войск под Сталинградом. В котле оказались 22 дивизии и 160 отдельных подразделений

Фото: Олег Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма немецкого солдата: «1 декабря. Погода зверская, самолеты с продовольствием не долетают, тем не менее я верю, что мы возьмем Сталинград и если продержимся до марта, дело пойдет лучше»

Из письма немецкого солдата: «1 декабря. Погода зверская, самолеты с продовольствием не долетают, тем не менее я верю, что мы возьмем Сталинград и если продержимся до марта, дело пойдет лучше»

Фото: Валерий Борисенко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма унтер-офицера Георга Кригера: «30 ноября. Подаю весточку о себе, положение у нас очень серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы сидим в мешке. В субботу нас атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Отступление было ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера»

Из письма унтер-офицера Георга Кригера: «30 ноября. Подаю весточку о себе, положение у нас очень серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы сидим в мешке. В субботу нас атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Отступление было ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера»

Фото: Bundesarchiv

12 декабря 1942 года войска вермахта попытались деблокировать окруженную группировку, нанеся удар из района поселка Котельниково, однако этого им достичь не удалось. Вскоре советские войска начали наступление на Среднем Дону, что вынудило немецкое командование окончательно отказаться от попыток деблокирования окруженных войск

12 декабря 1942 года войска вермахта попытались деблокировать окруженную группировку, нанеся удар из района поселка Котельниково, однако этого им достичь не удалось. Вскоре советские войска начали наступление на Среднем Дону, что вынудило немецкое командование окончательно отказаться от попыток деблокирования окруженных войск

Фото: Роман Кармен / Фотоархив журнала «Огонёк»

10 января 1943 года наступил завершающий этап контрнаступления под Сталинградом — операция «Кольцо». Под командованием генерал&amp;#8209;лейтенанта Константина Рокоссовского сталинградская группировка противника была рассечена на две части

10 января 1943 года наступил завершающий этап контрнаступления под Сталинградом — операция «Кольцо». Под командованием генерал‑лейтенанта Константина Рокоссовского сталинградская группировка противника была рассечена на две части

Фото: Эммануил Евзерихин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника капитана Корниенко: «19 января. Сплошной гул канонады. В ночь дали на улицы Сталинграда 2 тыс. штыков. Добиваем сучьих сынов»

Из дневника капитана Корниенко: «19 января. Сплошной гул канонады. В ночь дали на улицы Сталинграда 2 тыс. штыков. Добиваем сучьих сынов»

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Из письма немецкого солдата: «Я говорю тебе &quot;прощай&quot;, потому что после сегодняшнего утра все стало ясно. Я не буду писать про положение на фронте — оно очевидно и полностью в руках русских. Вопрос лишь в том, как долго мы продержимся — может быть, несколько дней, а может быть, несколько часов»

Из письма немецкого солдата: «Я говорю тебе "прощай", потому что после сегодняшнего утра все стало ясно. Я не буду писать про положение на фронте — оно очевидно и полностью в руках русских. Вопрос лишь в том, как долго мы продержимся — может быть, несколько дней, а может быть, несколько часов»

Фото: AP / hpr

31 января 1943 года прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом (на фото). Позднее, 8 августа 1944 года, бывший командующий 6-й армией вермахта по московскому радио обратится к немецким войскам с призывом выступить против Гитлера. В тот же день его семья будет арестована

31 января 1943 года прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом (на фото). Позднее, 8 августа 1944 года, бывший командующий 6-й армией вермахта по московскому радио обратится к немецким войскам с призывом выступить против Гитлера. В тот же день его семья будет арестована

Фото: Роман Кармен / Фотоархив журнала «Огонёк»

В результате Сталинградской наступательной операции были разгромлены пять армий противника: немецкие 6&amp;#8209;я армия и 4&amp;#8209;я танковая армия, 3&amp;#8209;я и 4&amp;#8209;я румынские армии, 8&amp;#8209;я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 млн человек. Потери советских войск — 1,1 млн &lt;br>На фото: площадь Павших борцов — центральная площадь Сталинграда

В результате Сталинградской наступательной операции были разгромлены пять армий противника: немецкие 6‑я армия и 4‑я танковая армия, 3‑я и 4‑я румынские армии, 8‑я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 млн человек. Потери советских войск — 1,1 млн
На фото: площадь Павших борцов — центральная площадь Сталинграда

Фото: Georgii Zelma / Bundesarchiv

После разгрома войск противника под Сталинградом советские войска перешли в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа. «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», — заявил Адольф Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года &lt;br>На фото: население Сталинграда встречает освободителей

После разгрома войск противника под Сталинградом советские войска перешли в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа. «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», — заявил Адольф Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года
На фото: население Сталинграда встречает освободителей

Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

После сражения под Сталинградом Иосиф Сталин заявил: «Сталинград стал закатом немецко-фашистской армии». 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города&amp;#8209;героя

После сражения под Сталинградом Иосиф Сталин заявил: «Сталинград стал закатом немецко-фашистской армии». 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города‑героя

Фото: РИА НОВОСТИ

Следующая фотография
1 / 30

К середине лета 1942 года немецкие войска сосредоточили на юго-западном направлении большие силы. Германское командование приняло решение произвести перегруппировку, разделив группу армий «Юг» на две группы армий: «A» (должна была достигнуть низовья Дона и прорваться в кавказском направлении) и «Б» (выйти к Волге по обе стороны Сталинграда). Из-за угрозы Сталинграду 12 июля 1942 года директивой Ставки Верховного Главнокомандования был образован Сталинградский фронт

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Официальной датой начала Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Именно в этот день передовые части шестой армии вермахта под командованием генерал-лейтенанта Фридриха фон Паулюса вступили в бой с частями 62-й советской армии. Так начался оборонительный этап битвы на Сталинградском направлении. Город для обеих сторон имел стратегическое значение: до начала войны Сталинград являлся одним из крупнейших промышленных центров СССР. Кроме того, через Волгу шло снабжение центра Советского Союза кавказской нефтью и другими грузами

Фото: AP

Маршал Советского Союза Борис Шапошников: «Эта война, какой еще не знало человечество, позже, когда нас на свете не будет, привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов… Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншее за минуту до его гибели, станет важным историческим документом… Сберечь бы все это!»

Фото: Sautter / Bundesarchiv

В течение первых месяцев шли упорные бои на дальних подступах к городу: в большой излучине Дона, а позднее в междуречье Дона и Волги. Германское командование поставило задачу 6–й армии вермахта уже к 25 июля овладеть Сталинградом. Однако немцам это не удалось, в том числе из-за действий генерал-полковника Александра Василевского, под командованием которого 1-я и 4-я танковые армии нанесли по немецким войскам ряд успешных контрударов

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

28 июля 1942 года с целью остановить наступление немецких войск Иосиф Сталин подписал приказ № 227 «О запрещении отхода с занимаемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению». В течение длительного времени в СССР публиковались только выдержки из приказа, касающиеся обращения к совести и воинскому долгу советских солдат. Положение о создании штрафных батальонов и рот, а также заградительных отрядов умалчивалось

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Секретарь Ермановского райкома ВКП(б) города Сталинграда К.С. Денисова: «23 августа было воскресенье. У нас было бюро райкома. Только закончили заседание бюро, как была объявлена воздушная тревога. Мы привыкли, объявляли воздушную тревогу много раз. Но это был такой налет, какого никогда еще не было. Объявляют: "Тревога продолжается, тревога продолжается". Тревога не была снята, так тревога и осталась»

Фото: Klose / Bundesarchiv

Из протокола заседания Сталинградского городского комитета обороны, 1942 год: «Лиц, занимающихся мародерством и грабежами, расстреливать на месте преступления без суда и следствия. Всех злостных нарушителей общественного порядка и безопасности в городе предавать суду военного трибунала»
25 августа 1942 года в городе было введено осадное положение и особый порядок. Его нарушение каралось строго, вплоть до расстрела

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «23 августа. Прекрасные новости — наши войска достигли Волги и захватили часть города. У русских всего две возможности: или отступать вдоль Волги, или сдаваться. На самом деле происходит что-то непостижимое. На севере наши войска берут город и доходят до Волги, на юге обреченные дивизии продолжают ожесточенно сопротивляться. Фанатики...»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 1942 года оборонительные бои велись уже в самом городе, а также севернее и южнее Сталинграда. 14 сентября немецкие войска бросили на город семь своих дивизий, около 500 танков и несколько сотен самолетов. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Мамаева кургана и на берегу реки Царицы

Фото: Георгий Липскеров / Фотоархив журнала «Огонёк»

На фото: герой Советского Союза Петр Болото, уничтоживший за один день Сталинградской битвы восемь немецких танков

Фото: Виктор Темин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника жительницы Сталинграда Серафимы Ворониной: «21 сентября. Понедельник. Пришла Рита со своей девочкой, просятся к нам в щель. Вчера двое военных заходили напиться, мы спросили: "Скоро ли конец?" Ответили, что сами не знают, ни у одного города так долго не стояли, как у Сталинграда. Сегодня 30 дней со дня первой бомбежки. 30 дней, как мы не вылезаем из щели»

Фото: Аркадий Шайхет / Фотоархив журнала «Огонёк»

Оборонительные бои на улицах города не прекращались вплоть до начала контрнаступления в ноябре 1942 года. В немецкую армию были специально направлены подразделения, обученные ведению боев в городских условиях. У защитников города такого опыта не было, однако они заимствовали его у немцев

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Из дневника немецкого солдата Вильгельма Гоффмана: «26 сентября. После того как был взят элеватор, русские продолжили сражаться столь же упорно. Их вообще не видно, они засели в домах и подвалах и палят оттуда во все стороны, они используют разбойничьи приемы. Русские вообще перестали сдаваться. Если нам и удается взять пленного, то только потому, что он смертельно ранен и не может передвигаться. Сталинград — это ад. Те, кого просто ранило, счастливчики, они попадут домой и отпразднуют победу с семьями...»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Наиболее ожесточенные бои в городе велись за Мамаев курган, Орловский выступ, паромную переправу, элеватор, «Дом Павлова». В течение сентября 1942 года здание железнодорожного вокзала станции Сталинград переходило из рук в руки пятнадцать раз

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Столкнувшись с сильным сопротивлением немецкая авиация в октябре увеличила количество боевых вылетов до 2 тыс. в сутки. Под ее прикрытием немецко-фашистские дивизии вели бои за заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма политрука Николая Данилова: «25 октября. Здесь я воюю больше месяца, воюем крепко. Уничтожаем ежедневно по сотне гитлеровцев. Будем гнать фашистов от Сталинграда! Выполним приказ — защитим Кавказ!»

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

11 ноября 1942 года войска вермахта попытались в последний раз захватить город. Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады», но дальше наступление захлебнулось. Войска 62‑й армии наносили постоянные контрудары, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября главная группировка немецко‑фашистских войск перешла к обороне

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

К началу наступательного этапа Сталинградской битвы советские войска насчитывали 1,11 млн человек, 15 тыс. орудий, более тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

Противостоявшие им войска противника имели 1,01 млн человек, 10,2 тыс. орудий, 675 танков и штурмовых орудий, более тысячи боевых самолетов

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

19 ноября 1942 года после 80‑минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов перешли в наступление под Сталинградом в рамках операции «Уран». Прорвав оборону 3‑й румынской армии, к 23 ноября советские войска замкнули кольцо окружения гитлеровских войск под Сталинградом. В котле оказались 22 дивизии и 160 отдельных подразделений

Фото: Олег Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма немецкого солдата: «1 декабря. Погода зверская, самолеты с продовольствием не долетают, тем не менее я верю, что мы возьмем Сталинград и если продержимся до марта, дело пойдет лучше»

Фото: Валерий Борисенко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из письма унтер-офицера Георга Кригера: «30 ноября. Подаю весточку о себе, положение у нас очень серьезно. Русские окружили армейский корпус, и мы сидим в мешке. В субботу нас атаковали, было много убитых и раненых. Кровь текла ручьями. Отступление было ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера»

Фото: Bundesarchiv

12 декабря 1942 года войска вермахта попытались деблокировать окруженную группировку, нанеся удар из района поселка Котельниково, однако этого им достичь не удалось. Вскоре советские войска начали наступление на Среднем Дону, что вынудило немецкое командование окончательно отказаться от попыток деблокирования окруженных войск

Фото: Роман Кармен / Фотоархив журнала «Огонёк»

10 января 1943 года наступил завершающий этап контрнаступления под Сталинградом — операция «Кольцо». Под командованием генерал‑лейтенанта Константина Рокоссовского сталинградская группировка противника была рассечена на две части

Фото: Эммануил Евзерихин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Из дневника капитана Корниенко: «19 января. Сплошной гул канонады. В ночь дали на улицы Сталинграда 2 тыс. штыков. Добиваем сучьих сынов»

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Из письма немецкого солдата: «Я говорю тебе "прощай", потому что после сегодняшнего утра все стало ясно. Я не буду писать про положение на фронте — оно очевидно и полностью в руках русских. Вопрос лишь в том, как долго мы продержимся — может быть, несколько дней, а может быть, несколько часов»

Фото: AP / hpr

31 января 1943 года прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом (на фото). Позднее, 8 августа 1944 года, бывший командующий 6-й армией вермахта по московскому радио обратится к немецким войскам с призывом выступить против Гитлера. В тот же день его семья будет арестована

Фото: Роман Кармен / Фотоархив журнала «Огонёк»

В результате Сталинградской наступательной операции были разгромлены пять армий противника: немецкие 6‑я армия и 4‑я танковая армия, 3‑я и 4‑я румынские армии, 8‑я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 млн человек. Потери советских войск — 1,1 млн
На фото: площадь Павших борцов — центральная площадь Сталинграда

Фото: Georgii Zelma / Bundesarchiv

После разгрома войск противника под Сталинградом советские войска перешли в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа. «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», — заявил Адольф Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года
На фото: население Сталинграда встречает освободителей

Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

После сражения под Сталинградом Иосиф Сталин заявил: «Сталинград стал закатом немецко-фашистской армии». 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города‑героя

Фото: РИА НОВОСТИ

Смотреть

Новости компаний Все