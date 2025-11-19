Госдума приняла закон о выплатах детям, зачатым после смерти отца

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому дети, зачатые после смерти отца, смогут получать страховую пенсию.

Изменения ввели новый вид социальной пенсии, которая будет выплачиваться детям, рожденным после 300 дней со дня смерти отца. Сейчас суды отказывают таким детям в выплате по потере кормильца, так как они фактически никогда не находились на иждивении отца.

Проект поправок к закону «О государственном обеспечении в РФ» на рассмотрение внесли в мае 2025 года сенаторы во главе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым. В пояснительной записке авторы ссылались на решение Конституционного суда по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга. Госпожа Щаникова обратилась в КС с просьбой проверить ст. 10 ФЗ «О страховых пенсиях» на соответствие Конституции РФ (на нее ссылались суды общей юрисдикции, отказавшиеся пересматривать решение Пенсионного фонда о выплатах). КС признал положения ст. 10 не соответствующими Конституции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сын за отца пополучает».

Полина Мотызлевская